IPDSA lança concurso público com a oferta de 18 vagas; inscrições acontecem de 10 de abril a 10 de maio

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) lançou edital de concurso público para provimento de cargos e funções públicas. São 18 vagas, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O processo completo está publicado no site da Prefeitura de Araxá, por meio do Link Editais e Processos, Concurso Público – IPDSA, ou direto pelo link (https://bit.ly/3IiZVTi).

A remuneração varia de R$ 1.357,44 a R$3.346,76 mensais, mais auxílio-alimentação de R$ 650 e outros benefícios voltados ao servidor público municipal.

As inscrições começam a partir das 9h do dia 10 de abril de 2023 e vão até às 15h59 do dia 10 de maio de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 55 (fundamental), R$ 80,00 (médio/técnico) e R$ 90,00 (superior), de acordo com o cargo preterido, e são feitas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico ( www.ibgpconcursos.com.br ).