IPDSA promove, nesta quarta, 2ª audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Araxá promove a 2ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade na próxima quarta-feira (15), a partir das 19h, no Clube Araxá.

No segundo encontro serão abordadas as atividades consistentes na definição das diretrizes e propostas da revisão, caracterizadas como de curto, médio e longo prazo, em continuidade à primeira audiência que foi de levantamento de dados e participação popular, após a apresentação de diagnóstico técnico elaborado pela empresa licitada DRZ Geotecnologia e Consultoria.

De acordo com o superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, o encontro é aberto a toda a população e dá sustentabilidade a uma gestão participativa, basilar da democracia. “A opinião da população, juntamente com os aspectos técnicos, dará suporte às ações administrativas para os próximos 10 anos”, afirma.

Entre os principais temas estão a mobilidade urbana, infraestrutura, meio ambiente e atualização da legislação em atendimento às atuais necessidades do Município.

Vinícius acrescenta que uma terceira audiência ainda será realizada para apresentação do esboço do novo Plano Diretor Estratégico e as alterações legislativas que disciplinarão o desenvolvimento e expansão urbana nos aspectos econômicos, físicos, ambientais e sociais.