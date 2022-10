IPDSA tem novo superintendente

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) está com novo superintendente a partir desta segunda-feira (3). O prefeito Robson Magela nomeou o biólogo Vinícius Martins para o cargo. O engenheiro Ney Dutra pediu para deixar o posto para se dedicar a projetos pessoais.

“Foram 21 importantes meses à frente do IPDSA, com grandes realizações para a cidade. Neste período atingimos metas e implantamos projetos relevantes, como o RCC, que visa o descarte adequado dos Resíduos de Construção Civil, uma demanda antiga, e que o município precisava se adequar. Todas as propostas que apresentamos estão em andamento e tenho certeza que o Vinicius vai ter excelência na continuidade desses trabalhos”, diz Ney.

Vinícius Martins, que anteriormente ocupava o cargo de chefe da Divisão de Meio Ambiente do IPDSA, é graduado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) e especialista em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental pela Faculdade São Marcos (GO). Possui experiência de mais de 20 anos em gestão, monitoramento e regularização ambiental de empreendimentos de grande porte e potencialmente poluidores. Atualmente, também é conselheiro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.

“A intenção é dar sequência em todos os projetos já desenvolvidos, além de fazer com que o serviço seja menos burocrático. Nossa função é atender bem a comunidade. A expectativa é muito boa. Com isso, Araxá cresce, o IPDSA cresce, e consequentemente bons planos virão para o município”, ressalta o novo superintendente.

O prefeito Robson Magela reitera o trabalho que vem sendo feito pelo instituto. “No IPDSA temos realizado um grande trabalho em prol de Araxá como, por exemplo, a reestruturação da coleta seletiva, que está beneficiando as 28 famílias que tiram o sustento dos materiais recicláveis e, consequentemente, fazer com que tenhamos uma cidade mais limpa e bem cuidada. Em breve, também teremos uma nova sede, mais ampla, que vai proporcionar um atendimento ainda melhor à comunidade. A administração agradece ao Ney Dutra por todos os serviços prestados à frente do órgão, e deseja sucesso ao Vinícius Martins nesse novo desafio”, destaca o prefeito.