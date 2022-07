Iprema abre credenciamento para empresas parceiras

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) abriu credenciamento de empresas interessadas em firmar parceria com a instituição para oferecer condições exclusivas em produtos e serviços a mais de 3 mil servidores atendidos pelo Iprema (ativos e inativos).

De acordo com o superintendente do Iprema, Rogério Farah, a ideia é firmar parceria de via de mão dupla, em que a empresa é divulgada diretamente nos meios de comunicação do Iprema, ao passo que possa oferecer não só benefícios exclusivos e descontos, mas também condições especiais de pagamento para o contribuinte e seus dependentes.

Farah explica que a adesão é gratuita e a empresa é quem determina o benefício a ser concedido. Basta o associado apresentar um comprovante de vínculo empregatício com a Prefeitura de Araxá, Câmara Municipal ou demais autarquias vinculadas ao Iprema e terá o desconto ou benefício na hora da compra. “Nosso intuito é trazer sempre o que há de melhor para o nosso trabalhador e firmar parcerias com essas empresas é mais uma das ações do Iprema nesse sentido”, diz o superintendente.

A empresa interessada em participar da rede de parceiros, deve procurar o Iprema na praça Hely França, nº 663, Centro, ou pelo telefone (34) 3662-5435.

Além dos estabelecimentos parceiros, o Iprema oferece serviços exclusivos na própria sede como orientações jurídicas nas áreas previdenciária e trabalhista, contagem do tempo de serviço e também atendimento no setor de assistência social.