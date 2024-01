Iprema inaugura sede própria no Dia Nacional do Aposentado

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) inaugurou sua sede própria nesta quarta-feira (24), Dia Nacional do Aposentado, na rua Dr. Franklin de Castro, nº 160, Centro.

O espaço, que por muitos anos abrigou o Museu Calmon Barreto, passou por reforma geral, contemplando desde a cobertura até a modernização das instalações elétricas e hidráulicas e do sistema de Tecnologia da Informação (TI), ampliação de salas, novos revestimentos, reparos no sistema sanitário, pintura geral e sistema de combate a incêndio.

A solenidade, que faz parte das comemorações de 32 anos do instituto, contou com as presenças do prefeito Robson Magela, do superintendente do Iprema, Rogério Farah, do presidente da Câmara dos Vereadores, Bosco Júnior, dos vereadores Evaldo do Ferrocarril, Jairinho Borges, Dirley da Escolinha e Leni Nobre, do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Araxá e Região (Sinplalto), Hely Aires, além de secretários municipais, servidores, aposentados e pensionistas e demais convidados.

De acordo com Rogério Farah, a instituição já se consolidou como referência na região e no país. “Ao longo de 32 anos, crescemos e agora foi alcançada a conquista da nossa primeira sede própria. Hoje, com mais de 1.000 aposentados e pensionistas, o trabalho é feito com comprometimento, dedicação e eficiência aos nossos segurados”, diz.

O prefeito Robson Magela ressalta que o novo espaço do Iprema marca um momento muito importante, pois o instituto consolida ainda mais o seu crescimento físico e financeiro.

“Essa inauguração não apenas simboliza um marco histórico, mas também representa uma economia significativa para o instituto, que anteriormente arcava com despesas de aluguel. Agora a instituição poderá investir mais em prol desses servidores, que tanto contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade”, reforça.

Beneficiária do Iprema há 5 anos, Idelma Aparecida Crispim explica sobre a felicidade da nova sede. “Eu estou muito feliz com esse novo local, vai facilitar muito o trabalho da equipe, e principalmente nós, previdenciários, vai facilitar a nossa vinda para realizarmos as necessidades que a gente precisa”, destaca.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O instituto também realiza atendimentos pelo WhatsApp (34) 9.9972-7982.