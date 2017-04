Jane Porfírio deixa a Assessoria de Esportes Especializados

Foto: Arquivo PMA

A triatleta Jane Porfírio Magriotis deixou o cargo de assessora de Esportes Especializados da Prefeitura de Araxá, após 2 anos e 1 mês na função – sua exoneração foi publicada no dia 8 de fevereiro passado.

Segundo o Blog do Germano Afonso, Jane pediu para sair do cargo depois da reeleição de Aracely de Paula, mas permaneceu atendendo pedido do prefeito. Depois da criação da Secretaria Municipal de Esportes em fevereiro deste ano, pasta comandada pelo vereador licenciado Adolfo Maurício da Silva (Adolfo Segurança), a triatleta solicitou novamente a saída, desta vez sendo atendida pelo prefeito.

Jane coordenou a passagem da Tocha Olímpica em Araxá, desenvolveu projetos de escolinhas de esportes especializados, jogos escolares, entre outros. Ela continua se dedicando ao Triathlon e é proprietária de uma academia de tênis.

O substituto de Jane é o professor de educação física Márcio Contato, que assessorou Jane durante sua passagem pela Prefeitura de Araxá.