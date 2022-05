Jardins do Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá estão abertos para projetos culturais

O casarão de três andares situado na avenida Vereador João Sena, n° 98, no Centro de Araxá, tem estilo arquitetônico eclético. Seus jardins possuem mais de 140 árvores de nove espécies diferentes, além de um chafariz, bancos de concreto e canteiros, inspirados no projeto que o paisagista Roberto Burle Marx elaborou para o entorno do Grande Hotel do Barreiro.

A construção da década de 1950 abriga hoje o Museu Calmon Barreto e o Memorial de Araxá, um espaço que, além do rico acervo, está aberto para que artistas e cidadãos promovam eventos culturais.

Pensando em proporcionar mais experiências aos visitantes, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) desenvolve a proposta do ‘Museu Interativo’, com a utilização dos jardins do casarão para abrigar eventos como lançamentos de livros, apresentações musicais, de teatro, contação de histórias, cursos intensivos, exposições e demais projetos culturais.

“A intenção não é apenas que os visitantes conheçam as obras de arte e os objetos que estão dentro do museu, mas também que o espaço seja aproveitado para outras possibilidades. A ideia do ‘Museu Interativo’ é que o local se torne um Centro de Cultura, que desenvolva tanto a educação patrimonial quanto a possibilidade de utilização da área externa para envolver toda a comunidade e turistas”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.



Agendamentos

Para realizar o agendamento de eventos no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá é necessário que o interessado procure a coordenação do local com até 15 dias de antecedência da data pretendida. Após a manifestação de interesse, o pedido é encaminhado para avaliação.

A cessão do espaço é gratuita e os proponentes poderão utilizar o jardim por até três horas, com o evento começando, no máximo, às 18h.

“Após a aprovação, toda a logística para a realização do evento, como recursos audiovisuais, de iluminação, mesas, cadeiras e demais itens necessários deverão ser providenciados pelo responsável”, explica a coordenadora Tatiana Ávila.

Durante o evento, é possível ainda que os presentes conheçam o acervo do local guiados pelos monitores.

O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá está aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 8h às 18h; sábados das 9h às 15h; e domingos e feriados, das 8h às 12h. O telefone para contato é o (34) 9 9257-0982.