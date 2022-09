Jogos de ida das oitavas do Ruralão são marcados por muitos gols

Oito jogos marcaram a abertura da fase eliminatória do Campeonato Ruralão. Os duelos das oitavas de final foram disputados no último domingo (18), em quatro praças esportivas. Com um total de 37 gols marcados, a rodada teve uma média de quase cinco gols por partida.

De acordo com o regulamento da competição, em caso de resultados iguais, quem tiver feito a melhor campanha na fase de grupos leva a vantagem na fase de mata-mata.

Na Arena do Cachorrão, o Gondins venceu a equipe da Fazenda Santa Vitória pelo placar de 2 a 1 e, por isso, na segunda partida joga pelo empate ou derrota de um gol de diferença para se classificar. Já a Fazenda Santa Vitória precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar na competição.

Em outra partida, a equipe do Ajesp empatou com o TNT por 1 a 1. Um novo empate no jogo da volta beneficia a equipe do TNT, que tem a melhor campanha no geral. Para se classificar, o Ajesp precisa vencer.

No Estádio Délcio Campolina (AEF), a Fazenda Estiva goleou a equipe do Audax pelo placar de 4 a 0, dificultando a permanência da equipe na competição, que precisará vencer por cinco ou mais gols de diferença para passar às quartas.

Já a equipe da Fazenda Campos venceu o Amigos pelo placar de 2 a 0. Por ter feito a melhor campanha, a Fazenda Campos joga por dois resultados iguais e pode perder por até dois gols de diferença. Já a equipe do Amigos precisará tirar a vantagem de três ou mais gols.

No Centro Esportivo de Tapira (Cetap), o Sítio Três Colinas e a Fazenda Máfia empataram pelo placar de 3 a 3. Para avançar à próxima fase, o Sítio Três Colinas precisa vencer o jogo de volta. Já a Máfia, que fez melhor campanha na fase de grupos, joga por um novo empate para se classificar.

E foi em Tapira o jogo com o placar mais elástico da rodada. O Chácara Dona Adélia, que fez a melhor campanha geral da fase de grupos, goleou a equipe de Perdizinha pelo placar de 11 a 1. Destaque para o Roberto, que marcou quatro gols e segue na ponta da artilharia desta edição. No jogo de volta, a equipe de Perdizinha precisa vencer por mais de dez gols de diferença para se classificar.

Já no campo do Chácara Dona Adélia, a Fazenda Boca Júnior venceu o Capela pelo placar de 4 a 2. No jogo de volta, a Fazenda Boca Júnior pode empatar ou até perder por um gol de diferença para se classificar. E o Capela precisa vencer por dois ou mais gols, para ir às quartas. Ainda no campo do Setor Leste, o Curva de Rio venceu a equipe do Santo Antônio pelo placar de 2 a 0.

Santo Antônio deixa a competição



Em decorrência de atos de agressão por parte da torcida contra o árbitro Jiclesio de Jesus, a diretoria do Santo Antônio resolveu deixar a competição. Desta forma o Curva de Rio já está classificado.

Resultados jogos de ida das oitavas



Campo Chácara Dona Adélia

• Boca Júnior 4 x 2 Capela

• Santo Antônio 0 x 2 Curva de Rio

Arena do Cachorrão

• Gondins 2 x 1 Santa Vitória

• Ajesp 1 x 1 TNT

Estádio Délcio Campolina

• Audax 0 x 4 Estiva

• Amigos 0 x 2 Fazenda Campos

Centro Esportivo de Tapira (Cetap)

• Sítio Três Colinas 3 x 3 Fazenda Máfia

• Perdizinha 1 x 11 Dona Adélia