Jogos de ida das quartas de final do Ruralão são marcados por três vitórias e um empate

Os duelos das quartas de final do Campeonato Ruralão 2022 foram disputados no último domingo (9), em duas praças esportivas. Com 10 gols marcados, a rodada teve apenas um jogo que terminou sem bola na rede. As equipes voltam a campo no dia 16 de outubro para as partidas de volta.

No campo Délcio Campolina (AEF), a Fazenda Estiva venceu a Fazenda Santa Vitória pelo placar de 3 a 0. No jogo de volta, a equipe derrotada precisará vencer por quatro ou mais gols de diferença para ser semifinalista. A Fazenda Estiva, por ter melhor campanha, joga pela vantagem de dois resultados iguais e, mesmo perdendo por até três gols, avança às semifinais.

Sítio Três Colinas e Capela empataram por 0 a 0. Para avançar à próxima fase, o Sítio Três Colinas precisa vencer o jogo de volta, já que a equipe do Capela joga por um novo empate para se classificar.

No Estádio Municipal Fausto Alvim, o Chácara Dona Adélia venceu a Fazenda Campos por 2 a 0, e agora tem a vantagem de dois resultados iguais, podendo até perder por dois gols de diferença na partida de volta. Já a Fazenda Campos, precisa tirar a vantagem de três ou mais gols para continuar na luta em busca do título.

No outro jogo, Ajesp venceu o Curva de Rio por 3 a 2. Por ter feito a melhor campanha, o Curva de Rio joga por dois resultados iguais, portanto, no jogo de volta, a equipe precisa de uma vitória simples para se classificar. Já para o Ajesp, um empate basta para que o time avance à semifinal da competição.

Resultados jogos de ida das quartas de final

