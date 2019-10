Jogos Dominicanos começam neste sábado

O primeiro dia de disputas dos Jogos Dominicanos Anastasianos – JDA/2019 – é neste sábado (26) e promete ser animado com provas de atletismo e natação. A competição tem início às 8h no Uniaraxá e já envolve todas as categorias. “A integração entre escolas através de atividades esportivas tem grande importância para os estudantes, uma vez que os benefícios do esporte estão ligados à formação humana destes estudantes e seus desdobramentos físicos, intelectuais e ético-morais no desenvolvimento humano da sociedade. Além disso, essas atividades proporcionam um ambiente para formação de amizades consequentemente desenvolvem competências tais como cooperação, disciplina, respeito às regras e ao outro”, ressalta professor de Educação Física do CSD, Danilo Hélio Borges.



Os Jogos Dominicanos reúnem este ano 800 estudantes e prometem movimentar a cidade até o fim de novembro. Mesmo para quem não entra em quadra na primeira rodada de provas o clima é de muita expectativa. “A gente vem treinando para esse momento desde o dia em que o Serginho (técnico) falou com a gente que haveria essa competição. Nosso sonho sempre foi jogar em competições como um time de verdade, então pra gente está sendo um sonho realizado. Vamos entrar lá com muita garra”, diz Pedro Gabriel Nascimento Sousa, de 16 anos.



Pedro joga basquete e conta que nas últimas semanas além dos treinos regulares a equipe da qual ele faz parte também teve treinos extras aos sábados. “A expectativa é muito grande. Vai ser o nosso primeiro campeonato juntos. O campeonato vai ser consequência do nosso treinamento, vai ser consequência do quanto a gente jogou, então vamos dar o nosso melhor. Eu só tenho a agradecer por eles terem convidado a gente pra participar, estamos muito felizes mesmo”, diz.



Pedro Gabriel é aluno do Centro Júlio Dário. “O Centro é uma organização sem fins lucrativos que oferta atividades socioeducativas, de cultura e esportivas. Dentro do esporte nós estamos em parceria com o Cefet na oferta da modalidade de basquete. Nós agradecemos a oportunidade de nossos jovens estarem participando dos Jogos Dominicanos. Eu acredito que essa participação vai permitir uma integração, uma socialização e uma confraternização entre esses jovens e o esporte promove isso”, ressalta a diretora, Leany Pires Tupinambá.



Além do Centro Júlio Dário, outras oito instituições participam das provas: Colégio São Domingos, CEFET, Colégio Dom Bosco, Escola Estadual Delfim Moreira, Escola Estadual Maria de Magalhães, Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, Escola Estadual Dom José Gaspar e Escola Estadual Loren Rios Feres.



Abertura

A abertura dos Jogos Dominicanos Anastasianos será nesta sexta (25) no Ginásio Poliesportivo do Colégio São Domingos. A solenidade começa às 19h, com a presença de representantes de todas as escolas participantes.



A partir da próxima rodada, os Jogos se concentram no Colégio São Domingos. Haverá provas nos dias 09, 23 e 30 de novembro, das 8h às 18h.



As competições

Os alunos participarão de disputas em quatro modalidades de esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e também em esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e xadrez).



Todas essas modalidades serão disputadas nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil.



Programação de sábado



* Atletismo Pré-Mirim e Mirim (feminino e masculino) das 8h às 9h30.

* Atletismo Infantil e Juvenil (feminino e masculino), das 10h às 11h30.

* Natação Infantil e Juvenil (feminino e masculino) de 8h às 9h30.

* Natação Pré-Mirim e Mirim (feminino e masculino) de 10h às 11h30



Serviço

JOGOS DOMINICANOS ANASTASIANOS – JDA / 2019

Datas:

Abertura: 25/10, 19h no CSD

Primeiro dia de provas: 26/10, a partir de 8h, no Uniaraxá.

Tabela de jogos em: www.csdaraxa.com.br