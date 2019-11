Jogos Dominicanos: organização comemora envolvimento de atletas

A segunda rodada de disputas dos Jogos Dominicanos movimentou as quadras do Colégio São Domingos neste sábado (9). As torcidas marcaram presença e os atletas se esforçaram muito nas primeiras partidas de futsal, vôleibol, basquete e handebol do campeonato.

Ao longo do dia 33 jogos foram disputados. “Mais uma vez conseguimos surpreender todos pela pontualidade e também pelo espírito esportivo dos atletas. Aliás foi bonito ver o envolvimento deles na busca pelos melhores resultados, mas também conscientes de que o que vale mesmo é o incentivo à prática esportiva e a socialização entre os estudantes”, explica o professor de Educação Física do CSD, Danilo Hélio Borges.

Alunos de nove instituições (Centro Júlio Dário, Colégio São Domingos, CEFET, Colégio Dom Bosco, Escola Estadual Delfim Moreira, Escola Estadual Maria de Magalhães, Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, Escola Estadual Dom José Gaspar e Escola Estadual Loren Rios Feres) participam desta edição dos Jogos Dominicanos. Somados são 2.000 estudantes envolvidos em quatro modalidades de esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e vôleibol) e também em esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e xadrez).

Para Melina de Souza Schettino, estudante do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio São Domingos a cada fim de semana os jogos estão mais envolventes. “Como já estou no terceiro ano, os jogos também são bons para descontrair, pois o dia a dia é só pensar em provas, Enem, vestibular… O nível das competições é muito bom. Os jogos estão acontecendo de maneira muito organizada, com pontualidade. Temos amizades com os alunos das outras escolas, mas na quadra é competição mesmo”, diz.

Inspiração

Os estudantes que participam dos Jogos Dominicanos Anastasianos se surpreenderam nesta rodada com as pinturas nas quadras do CSD. A intenção do professor Ton Lima, que idealizou as obras, foi justamente fazer com que a arte inspirasse os atletas. Por isso a homenagem a ídolos do esporte como Pelé, Messi e Marta.

A partir de agora os jogos serão realizados neste clima nas quadras do Colégio São Domingos. Os próximos jogos ocorrem nos dias 23 e 30 de novembro, das 8h às 18h.