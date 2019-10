Jogos Dominicanos reúnem estudantes de nove escolas de Araxá

O Colégio São Domingos realiza, a partir do próximo dia 25, os Jogos Dominicanos Anastasianos – JDA/2019. A competição esportiva vai envolver alunos de nove escolas da cidade e pretende mobilizar além dos próprios estudantes, professores, pais e a comunidade de Araxá. “O Colégio São Domingos tem o objetivo de promover a ampla mobilização no esporte, envolvendo jovens dominicanos e escolas convidadas. É uma oportunidade única de incentivo ao esporte e interação entre os estudantes”, ressalta o professor de Educação Física, Danilo Hélio Borges.



Serão nove escolas participantes: Colégio São Domingos, Cefet, Colégio Dom Bosco, Escola Estadual Delfim Moreira, Escola Estadual Maria de Magalhães, Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, Escola Estadual Dom José Gaspar, Escola Estadual Loren Rios Feres e Centro de Formação Júlio Dário.

Alunos destas instituições participarão de disputas em quatro modalidades de esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e também em esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e xadrez. “Todas essas modalidades serão disputadas nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil”, ressalta Danilo.



Os jogos



A abertura dos Jogos Dominicanos Anastasianos será no dia 25 de outubro, no Ginásio Poliesportivo do Colégio São Domingos. A solenidade começa às 19h, com a presença de representantes de todas as escolas participantes.



O início das competições será no dia 26 de outubro, sábado, às 7h30, com as provas de atletismo e natação, no Uniaraxá, parceiro do evento. Os demais jogos serão realizados no Colégio São Domingos, nos dias 09, 23 e 30 de novembro, das 8h às 18h.



A cerimônia de encerramento do evento acontecerá na primeira semana de dezembro com a entrega das medalhas e troféus.





Serviço

Datas:

Abertura: 25/10, 19h no CSD

Jogos: 26/10, 09/11, 23/11 e 30/11

Locais: Colégio São Domingos e Uniaraxá

Tabela de jogos em: www.csdaraxa.com.br