Jogos Dominicanos têm rodada de esportes coletivos neste sábado

O fim de semana será marcado pelo início das disputas de futsal, vôleibol, basquete e handebol nos Jogos Dominicanos Anastasianos. Neste sábado (9) 33 partidas vão movimentar três quadras do Colégio São Domingos a partir das 8h. “O clima muda. Os próprios alunos, amigos e familiares estarão mais envolvidos e na torcida por resultados positivos. E as disputas serão mais acirradas”, explica o professor de Educação Física do CSD, Danilo Hélio Borges.



A orientação da organização é de que os atletas e responsáveis confiram a tabela oficial (abaixo) para verificarem a quadra e o horário dos jogos. A pontualidade no início das disputas, marca da primeira rodada, deve ser mantida. Assim, as equipes devem se apresentar nos locais de jogos com antecedência e completas.



Esta organização também permite que as torcidas se organizem e possam conferir os jogos de suas escolas e/ou amigos. “Aliás é bom reforçar que todos são bem-vindos. Os portões da escola estarão abertos e a entrada é gratuita. A torcida faz toda a diferença para quem está em quadra”, reforça Danilo.



As competições



Os Jogos Dominicanos reúnem este ano 800 estudantes. A competição envolve nove escolas públicas e particulares da cidade.



Até dezembro os alunos participarão de disputas em quatro modalidades de esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e também em esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e xadrez).



A partir de agora os jogos serão realizados no Colégio São Domingos, nos dias 09, 23 e 30 de novembro, das 8h às 18h.