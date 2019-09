Jovem é morto a tiros no bairro São Francisco

Foto: Willian Tardelli

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros, na tarde de ontem (15), no bairro São Francisco. De acordo com a Polícia Militar, João Victor Borges dos Santos foi atingido com três disparos na cabeça. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou o óbito no local.

A Perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e o corpo de João Victor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Militar recebeu informações de quem seria o autor do homicídio, porém ele ainda não foi localizado.

Segundo a esposa de João Victor, o marido tinha rixa com outro suspeito devido ao envolvimento com o tráfico de drogas. Este suspeito foi encontrado e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil já deu início aos trabalhos de investigação para esclarecer o crime.