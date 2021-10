Jovem é morto e seu irmão fica em estado grave após briga generalizada no Urciano Lemos

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de matarem um jovem, de 23 anos, a facadas na noite de sábado (23). O crime ocorreu no bairro Urciano Lemos após uma briga generalizada. O irmão da vítima também foi esfaqueado e foi internado em estado grave.

De acordo com testemunhas, a vítima, natural de Exu (PE), sofreu os golpes de faca em meio a uma briga generalizada. Quando a PM chegou ao local, Magno Kenner já estava sem vida.

Ainda segundo populares, a vítima e seu irmão, de 26 anos, estavam brigando com outras pessoas, momento em que ambos foram esfaqueados por dois autores que evadiram em seguida.

O irmão da vítima foi socorrido por populares até a UPA, onde ficou internado em estado grave.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local onde realizou os trabalhos de praxe. Após intenso rastreamento, dois suspeitos de 36 e 45 anos, sendo um deles natural do Pernambuco e outro de Belo Horizonte, foram localizados e conduzidos presos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá. As investigações seguem com intuito de elucidar o crime.