Jovem é preso com crack no Bom Jesus

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas, na noite de ontem (22), na rua Jason Armando de Paulo no bairro Bom Jesus.

Uma equipe da PM percebeu dois jovens em atitude suspeita. Eles se separaram e tentaram fugir, mas um dos jovens foi abordado pela PM.

Com o autor, os policiais apreenderam dinheiro e um aparelho celular Samsung J5 preto. A guarnição refez o percurso do autor e, próximo do local da abordagem, foi encontrada uma sacolinha com três pedras de crack.

Diante do exposto, autor de 22 anos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.