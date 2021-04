Jovem é preso por envolvimento com drogas no Boa Vista

Na noite de ontem (6), durante operação no bairro Boa Vista intuito de verificar uma denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu um jovem por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os militares perceberam o autor, de 23 anos, saindo da residência alvo, entrando em uma mata e retornando com algo nas mãos. Ao perceber que seria abordado, o autor empreendeu fuga pelo matagal dispensando no trajeto cinco tabletes de maconha, os quais foram apreendidos.

Na residência foi abordado outro autor, de 22 anos, e durante as buscas, com apoio dos cães da ROCCA do 37º BPM, foi arrecado um invólucro com cocaína, além de uma balança de precisão em pleno funcionamento e um tablete de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito a este autor, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o autor que evadiu.