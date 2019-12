Jovem inabilitado é preso por direção perigosa

Na madrugada de hoje (16), durante patrulhamento pela área central de Araxá, a Polícia Militar prendeu um jovem por direção perigosa.

Os policiais perceberam o autor conduzindo uma motocicleta com os faróis apagados, tendo na garupa uma mulher. Ao perceber que seria abordado, o condutor fugiu em alta velocidade.

Com apoio da Central de Videomonitoramento foi flagrado o momento em que ele se escondeu e abandonou a motocicleta em um local ermo, na entrada do condomínio Riviera do Lago. Após deixar a moto, o autor seguiu caminhando, juntamente com a passageira, sentido ao bairro Boa Vista.

O casal foi abordado e o condutor I.A.S. (23 anos) confessou que fugiu por estar com a documentação da motocicleta atrasada e não possuir CNH. Ele mostrou onde a motocicleta foi abandonada, sendo constatado que o lacre da placa também estava rompido. Diante dos fatos, o condutor foi preso por direção perigosa e a motocicleta removida.