Jovem morre afogado em represa durante tentativa de resgate de animal

Um jovem de 25 anos morreu vítima de afogamento em uma represa de uma fazenda situada às margens da BR-262, no município de Ibiá, na altura do Posto Carro de Boi.

Segundo o pai da vítima, seu filho Mateus de Paula Nepomuceno no dia 20, segunda-feira, foi tentar tirar um boi que estava afogado e morto na represa, quando, não se sabe por exaustão ou algum mal que tenha tido no momento, se enroscou nas aguapés, abundantes no local, e se afogou.

O Corpo de Bombeiros se deslocou ainda na segunda para fazer a busca, mas o trabalho teve que ser interrompido à noite por falta de segurança à guarnição e pelo excesso de vegetação.

Já na tarde de hoje (21), o corpo do jovem foi localizado após várias técnicas de busca submersa, com uma retroescavadeira utilizada para diminuir o volume de água da represa. A perícia técnica esteve no local e o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araxá, onde será necropsiado e liberado aos familiares.