Jovens são presos por furto de cone da polícia e embriagues ao volante

Na madrugada de hoje (22), a Polícia Militar foi informada que jovens a bordo de um veículo VW/GOL teriam furtado um cone da própria PM. O cone estava sinalizando o perímetro de segurança na Praça São Domingos, Centro.

De imediato, foram iniciados os rastreamentos, sendo o veículo avistado transitando pela rua Uberaba, sentido bairro Alvorada.

Procedida a abordagem, foi verificado que o cone furtado se encontrava no interior do automóvel, sobre o banco traseiro. No veículo foram abordadas quatro pessoas.

O autor L.F.R. (25 anos) assumiu a autoria do furto do cone. O condutor do veículo, J.L.P.S. (25 anos) apresentava hálito etílico e visíveis sinais de embriagues, de acordo com a PM.

O automóvel por sua vez, não estava devidamente licenciado no ano de 2019. Diante dos fatos, os envolvidos foram presos em flagrante delito pelo crime de furto e condução sob efeito de álcool.

O veículo utilizado para o transporte dos autores e do produto do crime foi removido e lavradas as autuações de infração de trânsito pertinentes.