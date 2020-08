COLETIVA VIRTUAL: Justiça prorroga prisão temporária de assessores e empresários presos na Operação Malebolge

Foto: Coletiva virtual com a imprensa / Delegado Renato de Alcino Vieira e jornalista Jorge Mourão, diretor de Jornalismo do Diário de Araxá

A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (14), que foi prorrogada a prisão temporária dos assessores e empresários envolvidos em esquema de desvio de R$ 5 milhões da Prefeitura de Araxá por meio de contratos de serviços de transporte, deflagrado pela Operação Malebolge.

A prisão temporária dos envolvidos se renova por mais cinco dias a partir deste sábado (15). Além disso, o delegado Renato de Alcino Vieira repassou, por coletiva virtual com a imprensa, mais informações da operação.

Segundo ele, as investigações identificaram incompatibilidade do número de motoristas e veículos com o número de viagens requisitadas, viagens de cunho particular, além de motoristas que não tem registro com a empresa investigada.

Renato de Alcino comentou ainda que a prorrogação da prisão temporária vai contribuir para a apuração de outros contratos de licitação feitos pela Prefeitura de Araxá, também relacionados a transporte, ou seja, uma segunda fase da operação

Nesta sexta (14), a polícia ouviu oito de pessoas que têm ou tiveram vínculo com a Administração Municipal e com a empresa investigada. Entre elas, estão o ex-secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha (apurado pelo Diário de Araxá) e uma pessoa do alto escalão do governo.

Os presos foram interrogados na quinta (13), sendo que quatro ficaram em silêncio e um negou as acusações.

Sobre o pedido de afastamento de dois servidores presos (Lucimary e Leovander), já que Moisés deixou o cargo de secretário por iniciativa própria, o delegado informou que a Justiça solicitou mais informações, que estão sendo providenciadas, e na próxima segunda-feira (17) deve se manifestar pelo deferiimento ou não do pedido.