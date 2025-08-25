LIRAa aponta infestação de 0,3% em Araxá; Vigilância reforça cuidados antes das chuvas

O 3º Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2025 registrou 0,3% em Araxá, patamar considerado baixo. Mesmo assim, com a chegada da primavera e o início do período de chuvas no próximo mês, a Vigilância Ambiental reforça o alerta: é hora de intensificar a limpeza de quintais e acabar com qualquer água parada para evitar a proliferação do mosquito.

O levantamento foi feito entre 11 e 13 de agosto, quando 2.250 imóveis foram vistoriados em 118 bairros. Os principais criadouros estavam em pratinhos de plantas, fontes, lixo acumulado e piscinas sem manutenção. Os bairros com maior número de focos foram Pão de Açúcar, Pão de Açúcar I e Pão de Açúcar II.

“Encontrar focos em plena estiagem mostra que todo cuidado conta. Pequenas quantidades de água são suficientes para a reprodução do Aedes. Mantendo os ambientes limpos agora, reduzimos o risco quando as chuvas chegarem”, destaca o supervisor geral dos agentes de endemias, Paulo Henrique Honorato.

Embora o índice seja baixo, o cenário exige atenção contínua. Neste ano, até 19 de agosto, Araxá já confirmou 2.978 casos de dengue, e 26 exames ainda aguardam resultado. Cinco óbitos foram registrados.

A orientação é manter uma rotina semanal de prevenção: eliminar recipientes que acumulem água, tampar caixas d’água, lavar bebedouros de animais, manter piscinas tratadas e descartar corretamente resíduos.