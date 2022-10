Lula vence em Minas e no Brasil; Araxá tem vitória de Bolsonaro com 55,60% dos votos

Com 33.959 votos, o presidente Bolsonaro conquistou 55,60% dos votos válidos em Araxá contra 27.117 votos de Lula. Em Minas Gerais, Lula alcançou 50,20% em uma disputa bastante apertada contra Bolsonaro que chegou a 49,80% dos votos. Nas eleições mais equilibradas de todos os tempos, o resultado no Brasil foi de 50,90% para Lula com mais de 60 milhões de votos contra 49,10% de Jair Bolsonaro, que atingiu mais de 58 milhões de eleitores.

Em Araxá a diferença entre os candidatos foi de 6.842 votos. Na cidade ainda foram registrados 893 votos em branco, 1.750 votos nulos e uma abstenção na casa de 20,24% (16.174 eleitores).

Zema

Por meio das redes sociais, o governador de Minas Gerais Romeu Zema se manifestou em relação ao pleito de 2022.

“Com o resultado da eleição nacional, desejo sucesso ao presidente eleito. Seguirei cobrando que Minas seja prioridade, como merece. Estarei aberto ao diálogo para que o Brasil possa crescer com trabalho, honestidade e respeito. Que Deus abençoe nossa nação”, afirmou.