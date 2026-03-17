Mais de 11 mil castrações ajudam a reduzir abandono de cães e gatos em Araxá

A Prefeitura de Araxá já realizou mais de 11 mil castrações gratuitas de cães e gatos desde 2021, consolidando uma política pública importante voltada ao controle populacional de animais. Agora, o município também avança em mais uma iniciativa estruturante para a causa animal: o projeto de implantação da Clínica Veterinária Municipal, que irá ampliar os serviços de atendimento e cuidado com os pets da cidade.

A castração é considerada uma das principais estratégias para o controle populacional de animais, contribuindo para reduzir o abandono, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida dos pets. Além disso, a medida também ajuda a diminuir problemas relacionados à saúde pública e à superpopulação de cães e gatos.

Ao longo dos últimos anos, o município realizou diversos mutirões e programas de esterilização gratuitos, atendendo tutores de diferentes regiões da cidade e fortalecendo a política de proteção animal.

Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, os resultados obtidos demonstram a importância da continuidade dessas ações ao longo dos anos.

“A ampliação das castrações, que estão sendo feitas regularmente, e a futura implantação da Clínica Veterinária Municipal devem fortalecer ainda mais a estrutura de atendimento e cuidado com os animais em Araxá. Ainda estamos longe do ideal, mas o avanço que tivemos nos últimos anos foi enorme e já temos reflexos nas ruas com o controle populacional de cães e gatos”, afirma a coordenadora.