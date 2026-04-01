Mais de 14 mil alunos da rede municipal começam a receber materiais escolares gratuitos em Araxá





A Prefeitura de Araxá iniciou a entrega dos kits de materiais escolares para todos os alunos do ensino fundamental da rede municipal. Ao todo, cerca de 14 mil estudantes serão contemplados, incluindo o Ensino Regular, a Educação Integral e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa tem como objetivo garantir igualdade de condições no início do ano letivo.

A distribuição começou nesta terça-feira (31), atendendo os alunos do ensino fundamental e da EJA. Já os estudantes da educação infantil receberão os materiais na próxima semana.

Os kits foram organizados de acordo com cada etapa de ensino, totalizando oito tipos de listas, elaboradas para atender às necessidades específicas de cada faixa etária e modalidade. A divisão contempla desde a educação infantil até a EJA.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a iniciativa representa um investimento direto no aprendizado dos estudantes. “A entrega dos kits de materiais escolares e dos uniformes garante que todos os alunos iniciem o ano letivo em igualdade de condições, promovendo inclusão, dignidade e melhores oportunidades de aprendizagem para nossas crianças, jovens e adultos”, destaca.

O prefeito Robson Magela também ressaltou a importância da ação para as famílias e para o desenvolvimento educacional do município. “Quando garantimos o material escolar para todos, estamos cuidando das nossas crianças e oferecendo condições reais para que aprendam mais e melhor. É um investimento no presente e, principalmente, no futuro da nossa cidade”, afirma.

As listas estão organizadas da seguinte forma: Lista 1 para alunos do G1 e G2; Lista 2 para G3 e G4; Lista 3 para o 1º e 2º períodos; Lista 4 para estudantes do 1º ao 5º ano; Lista 5 para alunos do 6º ao 9º ano; Lista 6 corresponde ao kit integral do 1º ao 5º ano; Lista 7 ao kit integral do 6º ao 9º ano; e a Lista 8 é destinada à Educação de Jovens e Adultos.