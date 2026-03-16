Mais de 200 cigarros eletrônicos proibidos são apreendidos em operação na BR-146

A Polícia Militar registrou, na última sexta-feira (13), uma ocorrência de contrabando e descaminho durante uma operação realizada na rodovia BR-146, em Araxá.

Durante a ação, os militares abordaram um caminhão que seguia no sentido Araxá a Patos de Minas. Ao realizarem a fiscalização da carga, os policiais solicitaram ao motorista a apresentação das notas fiscais dos produtos transportados.

No interior da cabine do caminhão, os militares visualizaram uma caixa lacrada que não constava na documentação apresentada. Questionado, o condutor informou que se tratava de material de laboratório, porém não soube detalhar o conteúdo.

Após a verificação, os policiais constataram que a caixa continha perfumes importados sem nota fiscal e 209 unidades de cigarros eletrônicos (vapes), cuja comercialização é proibida no Brasil.

O motorista relatou que havia recebido o material em um galpão na cidade de São Paulo e que deveria realizar a entrega a um indivíduo em Patos de Minas.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 334 e 334-A do Código Penal, que tratam de contrabando e descaminho. Ele foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Uberaba.