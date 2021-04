Mais de 4 mil pessoas já realizaram o pré-cadastro para vacinação contra a Covid-19

Para agilizar a campanha de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura Municipal de Araxá lançou o site www.araxavacina.com.br para pré-cadastro da população. Desde o lançamento da plataforma, mais de 4 mil pessoas já se pré-cadastraram.

O pré-cadastro não é um agendamento ou reserva de doses. O fornecimento das informações é opcional, entretanto, a participação da população irá auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde a ter uma estimativa das pessoas de cada grupo.

Uma vez pré-cadastrado, a pessoa pode levar no dia da aplicação o comprovante impresso e a cópia dos documentos pessoais para conferência, agilizando o registro no sistema de vacinação.

O procedimento, contudo, não é obrigatório. Quem não fizer o pré-cadastro poderá se vacinar normalmente se já estiver no cronograma de grupo prioritário anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde. Basta comparecer à Unidade de Saúde com a cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).