Manhã Esportiva movimenta Praça da Juventude e reúne escolinhas de futebol de Araxá





A 4ª edição da Manhã Esportiva levou muita energia e integração à Praça da Juventude, no último sábado (1º). Promovido pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, o evento reuniu centenas de participantes, entre alunos das escolinhas de futebol, familiares e comunidade, em uma manhã marcada por diversão, aprendizado e espírito esportivo.

As atividades começaram às 8h, com uma sequência de partidas entre as escolinhas da cidade. De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a Manhã Esportiva tem crescido a cada edição.

“É bonito ver o envolvimento das famílias, treinadores e atletas. O evento vai além do futebol é um momento de união, amizade e incentivo à prática esportiva”, ressalta.

A iniciativa integra o calendário fixo da Secretaria Municipal de Esportes e acontece sempre no último sábado de cada mês. A próxima edição, que encerra o calendário de 2025, será realizada no Estádio Fausto Alvim, em data ainda a ser confirmada.

Para o próximo ano, o projeto será ampliado, incluindo novas modalidades como vôlei, corridas e outras atividades.