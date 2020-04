Marcelo Araxá é o novo secretário de Esportes

O ex-futebolista profissional Marcelo Araxá foi empossado como novo Secretário Municipal de Esportes.Ele atuou por dois anos na coordenação do Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo (antigo CSU), no bairro Alvorada, e diz que sua etapa agora é dar continuidade e atender com responsabilidade o que é proposto pela sua nova função.

O prefeito Aracely de Paula diz que Marcelo Araxá foi o nome escolhido pela sua vasta experiência no esporte, é respeitado e foi o responsável pela retomada das atividades do “CSU” e nada mais justo do que continuar participando da Administração Municipal.

Marcelo Araxá substitui Edinho Souza, que se desincompatibilizou da função e retomou mandato como vereador. Ele ficou no cargo pouco mais de 1 ano. O suplente Pastor Claudenir Dias relatou ao Diário de Araxá que deve retornar à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde nos próximos dias. Ele disse que esteve com o prefeito Aracely nesta terça (7) e aguarda uma reunião com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, para acertar o seu retorno.