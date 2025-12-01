Matrículas para crianças de 4 meses a 5 anos começam nesta segunda-feira (1º)

As matrículas para as vagas destinadas às crianças de 4 meses a 5 anos, nos grupos GI, GII, GIII, GIV, além do 1º e 2º períodos da Educação Infantil na rede municipal e conveniada de Araxá, tiveram início nesta segunda-feira (1º de dezembro). Pais e responsáveis devem comparecer presencialmente à unidade de ensino selecionada no momento do cadastramento para efetivar a matrícula das crianças classificadas.

A lista de classificação, com os nomes das crianças contempladas e das que ficaram como suplentes, está fixada na entrada das unidades educacionais escolhidas durante o cadastro. As matrículas serão realizadas dentro do horário de funcionamento de cada escola.

A distribuição das vagas seguiu os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, considerando prioridade para alunos com deficiência, o zoneamento e o grupo de irmãos, garantindo o encaminhamento para unidades próximas à residência da família.

Para efetivar a matrícula, os pais ou responsáveis devem apresentar cópia dos seguintes documentos:

• Certidão de Nascimento

• RG da criança (se houver)

• CPF da criança (se houver)

• RG do responsável pela matrícula

• Comprovante de endereço

• Cartão do SUS

• Cartão de Vacina (página de identificação e ficha de controle das vacinas)

• Cartão Bolsa Família ou BPC (para beneficiários)

• Laudo médico (em caso de necessidades especiais)

• Comprovante de acompanhamento de atendimento (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar ou outros), se for usuário de serviços sociais

• Termo de guarda ou documento expedido pela Vara da Infância e Juventude, quando aplicável

• Histórico escolar ou declaração, em caso de transferência

As matrículas seguem até 12 de dezembro de 2025. As crianças que constam como suplentes deverão aguardar a abertura das vagas remanescentes, prevista para começar em 27 de janeiro de 2026.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, reforça a importância da participação dos responsáveis nesta etapa. “O período de matrícula é fundamental para garantir o planejamento e o atendimento adequado às nossas crianças. Orientamos que os pais compareçam às unidades dentro do prazo e apresentem a documentação completa para assegurar a vaga”, afirma.