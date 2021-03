Menor é apreendido com drogas no bairro Santa Terezinha

Na noite de ontem (10), durante operação no bairro Santa Terezinha, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas.

A PM abordou o menor, de 17 anos, e um jovem de 19. Com o menor, a polícia apreendeu cerca de 1252 gramas de maconha.

Na residência do adolescente foram localizados mais doze tabletes e nove buchas de maconha, além de um papelote de cocaína, dinheiro e uma balança.

Na residência do outro autor foi localizada uma pequena bucha de maconha que ele alegou ser para consumo próprio. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Já o outro autor foi preso por uso e consumo de drogas. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido.