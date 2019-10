MM Gerdau realiza exposição inédita de fósseis em Araxá

Em comemoração aos seus 9 anos de existência, o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal está abrindo ao público, pela primeira vez, parte de seu acervo inédito de fósseis. São cerca de 100 peças, sendo a mais antiga com aproximadamente 540 milhões de anos. Os fósseis representam a Era Paleozoica, além de um recorte especial da Era Mesozoica, oriundas da Chapada do Araripe, região que se estende pelo Ceará, Pernambuco e Piauí.

Do dia 11 ao dia 29 de outubro, a exposição “Fósseis: do mar à conquista da terra” estará aberta no Teatro Municipal de Araxá, de segunda a sexta, de 08 às 18 horas, e aos sábados e feriado, de 9 às 13h. A entrada é gratuita.

Os expectadores terão a oportunidade de compreender como a vida se desenvolveu na Era Paleozoica, que durou quase 300 milhões de anos (541-251 Ma). A viagem começa no módulo dedicado ao Mar Primitivo, onde será possível ver fósseis que representam o início da vida marinha. Em seguida, os “viajantes” seguem para o Pântano, onde poderão acompanhar a transição dos seres entre mar e terra, que aconteceu há 423 e 358 milhões de anos. A viagem termina ao chegar à Floresta, onde encontrarão fósseis que contam a história dos primeiros répteis, animais que se desenvolveram a partir da evolução de alguns anfíbios.

Com um recorte especial, a exposição faz um salto para a Era Mesozoica (252-66 Ma), no Período Cretaceo, apresentando a Chapada do Araripe, o maior sítio paleontológico do Brasil. A região se evidencia tanto pela pluralidade quanto pela qualidade dos fósseis lá encontrados. Os visitantes poderão conferir na exposição alguns fósseis deste importante sítio, que revelam a história da evolução também no território brasileiro.

“Nesta exposição, os visitantes poderão compreender como se deu o início da vida no planeta. Em nosso recorte apresentamos a Era Paleozoica e seus marcos. Esta exposição visa atender a curiosidade dos jovens que visitam a exposição. É uma oportunidade única do público em geral conhecer, de maneira concreta, a evolução das espécies que habitaram nosso planeta há milhões de anos”, explica Andrea Ferreira, geóloga e curadora de Geociências do Museu.

Exposição Fósseis: do mar à conquista da terra

Data: 11 de outubro a 29 de outubro de 2019

Local: Teatro Municipal de Araxá – Av. Antônio Carlos, s/n, Centro – Araxá/MG

Entrada gratuita