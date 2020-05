Morador de Perdizes diagnosticado com coronavírus morre em Araxá

O homem de 41 anos morador de Perdizes que testou positivo para coronavírus morreu na tarde desta terça-feira (5). Segundo entrevista concedida pela secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, ao programa Comando 94 (Rádio Cidade), ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Araxá desde o dia 12 de abril, quando entrou para fazer uma cirurgia de apendicite e teve complicações.

A secretária afirmou que os sintomas da Covid-19 se manifestaram no paciente na pós-cirurgia e ele também apresentava outras comorbidades.

Inicialmente, o paciente foi registrado como positivo no Boletim Epidemiológico no sábado passado (2) nas notificações de Araxá, mas depois, na segunda-feira (4), foi corrigido para notificações de Perdizes, por determinação do Estado, segundo esclareceu Diane.

Ela acrescentou que isso ocorreu porque o sistema público de saúde de Araxá abrange oito municípios da microrregião. A secretária comentou ainda que pessoas próximas que tiveram contato com o paciente estão cumprindo isolamento.