Moradores do Parque das Flores apresentam reivindicações ao vereador Raphael Rios e secretários municipais

Uma reunião com moradores do Parque das Flores, o vereador Raphael Rios e secretários municipais tratou sobre as principais demandas do bairro. Entre os principais pedidos, apresentados nesta quinta-feira (26), estão a entrega da reforma do ginásio, novo asfaltamento da avenida das Palmeiras e rua dos Hibiscos, além de manutenção, limpeza e troca da iluminação por lâmpadas LED.

Participaram da reunião os secretários de Governo e Obras, Rick Paranhos e Ângelo França, respectivamente. O superintendente da secretaria de Serviços Urbanos, Frederico Carneiro, também recebeu as reivindicações dos moradores sobre a iluminação e limpeza.

O diálogo com os moradores foi intermediado pelo vereador Raphael Rios. “Desde o ano passado estamos recebendo diversas solicitações referentes ao bairro. Abrir essa conversa com os moradores e demonstrar os projetos, ações que serão feitas e cobrar prazos é muito importante para que as medidas sejam atendidas”, destaca.

Os representantes do Poder Executivo se comprometeram em realizar a revitalização asfáltica na avenida das Palmeiras e asfaltamento da rua dos Hibiscos. Nesse primeiro momento as ruas paralelas receberão a operação tapa buracos.

O ginásio do bairro passará por obras finais em relação ao piso e deve ser entregue aos moradores já nos próximos meses.

Há uma expectativa de que um trecho na rua das Primaveras possa receber melhorias por meio de um projeto da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) de revitalização do trevo de entrada sul de Araxá pela BR-146. O projeto já deu entrada no Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá e está em fase de adequações.