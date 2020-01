Morre senhor atropelado por condutor embriagado no Urciano Lemos

Um senhor de 75 anos morreu após dias internado em Uberaba. Ele foi vítima de um atropelamento no dia 5 de janeiro no bairro Urciano Lemos. O condutor da motocicleta atingiu a vítima, no momento em que tentava atravessar a avenida.

As primeiras informações indicam que a vítima foi atingida estando sobre a faixa de pedestres. O idoso foi socorrido em estado grave, enquanto o motociclista que causou o acidente permaneceu no local aguardando a chegada dos policiais. Verificou-se que o condutor da moto, de 51 anos, apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcóolica.

Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia de Plantão. Apesar de ter se recusado a fazer o teste em aparelho etilômetro, o motociclista assumiu que havia ingerido bebidas alcóolicas. O motociclista foi autuado em flagrante, depois de haver provas de que havia atropelado o pedestre pilotando a moto com a capacidade psicomotora alterada, causando graves lesões ao senhor.

O idoso foi direcionado para tratamento de saúde em Uberaba, mas morreu nesta terça feira (21).

Investigação

Para conclusão das investigações, a Polícia Civil concluíra o laudo de necropsia e serão analisadas as imagens colhidas do evento por câmeras de segurança, que ajudarão no esclarecimento das circunstâncias do atropelamento, principalmente, se ocorreu quando o idoso estava sobre a faixa de pedestres. Também serão ouvidas testemunhas do fato. O causador do acidente havia sido preso em 2017 por dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, ou seja, é reincidente nesta conduta.

O homicídio culposo tem sua pena agravada quando o autor comete o crime conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e estando a vítima sobre a faixa de pedestres. Neste caso, a pena pode ultrapassar oito anos de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor.