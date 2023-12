Mosaic Fertilizantes anuncia vagas de estágio em Araxá e diversas regiões do país 

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, está com inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Estágio Superior Novos Talentos e para o Programa de Estágio Técnico. São 49 vagas de nível superior, direcionadas a pessoas negras e mulheres com graduação a partir de junho de 2025, e 13 vagas de nível técnico. A previsão de início do trabalho para os estudantes selecionados é entre março e abril de 2024.

“Temos o orgulho de anunciar a abertura de uma nova edição do programa de estágio com estratégia afirmativa. Com esta iniciativa, nós reafirmamos o nosso compromisso em construir uma sociedade mais igualitária. Para nós, promover a diversidade e a inclusão é também construir um ambiente de trabalho onde todas as pessoas se sintam bem-vindas, seguras e com igual oportunidade de crescimento. O programa ainda contribui para o cumprimento das metas globais da companhia para ampliar a diversidade étnico-racial e de gênero na empresa”, comenta Flávia Angelon, gerente de Aquisição de Talentos da Mosaic Fertilizantes.

Programa de Estágio Nível Superior

As vagas voltadas para estudantes de nível superior são oferecidas em Goiás (Catalão), Mato Grosso (Rondonópolis), Minas Gerais (Araxá, Tapira e Uberaba), Rio Grande do Sul (Rio Grande), São Paulo (Cajati e São Paulo), Sergipe (Rosário do Catete) e Paraná (Paranaguá).

As oportunidades são voltadas para estudantes de Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciência e Tecnologia, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias, Geologia, Gestão de Produção Industrial, Jornalismo, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas, Sistemas de Informação e áreas correlatas. Os interessados podem se inscrever até 30 de janeiro pelo site: https://mosaicfertilizantes.across.jobs/.

O processo de seleção contará com testes, por meio de recursos como gamificação. Também estão previstas entrevistas e dinâmicas virtuais em grupo com o RH e uma entrevista com liderança da Mosaic Fertilizantes. Os candidatos aprovados seguirão para etapas admissionais e de integração. Aqueles que não avançaram, receberão uma devolutiva sobre sua atuação no processo, como uma forma de desenvolvimento de carreira.

Durante o programa de estágio, os participantes poderão desenvolver suas habilidades técnicas e comportamentais por meio da imersão no dia a dia de trabalho da empresa. Além disso, terão a oportunidade de ingressar em uma companhia que atua em dois setores muito relevantes da economia, o agronegócio e a mineração.

Programa de Estágio Técnico

A Mosaic Fertilizantes também está recrutando estudantes de nível técnico para trabalhar em suas operações nas cidades de Catalão (GO), Cajati (SP), Tapira (MG), Araxá (MG), Rio Verde (GO), Campo Grande (MS), Rosário do Catete (SE), Rondonópolis (MT) e Uberaba (MG).

Podem se inscrever alunos de cursos das áreas de Segurança do Trabalho, técnico em Química, técnico em Mineração, técnico em Análises e Processos e técnico em Meio Ambiente com conclusão a partir de dezembro de 2024. As inscrições podem ser feitas até 12 de janeiro via app do CIEE ou através deste link: CIEE.

A jornada é em regime presencial e o horário é das 8h às 15h (carga horária de 6h). “A carga horária do nosso programa de estágio técnico permite que o estagiário mantenha sua rotina de estudos enquanto adquire experiência profissional e aperfeiçoamento em uma das maiores empresas de agromineração do Brasil”, afirma Flávia Angelon.

As etapas do processo de seleção do Programa de Estágio Técnico incluem testes de personalidade, português e lógica e entrevistas com psicólogas do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e com gestores da companhia.

Sobre a Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em mais de dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo, de forma segura, sustentável, inovadora e inclusiva. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Conheça nossos canais de conteúdo Nutrição de Safras e NutriMosaic. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.