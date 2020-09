Mosaic Fertilizantes faz doação de medicamentos à Santa Casa de Araxá

A Mosaic Fertilizantes realizou na manhã de quarta-feira (16), uma doação de medicamentos para a Santa Casa de Araxá. Tratam-se de sedativos utilizados em entubação de pacientes internados para tratamento de Covid-19.



A doação faz parte das ações de combate à doença nas regiões em que a Mosaic Fertilizantes atua. A empresa já havia feito distribuição de kits de limpeza e higiene, cestas básicas e equipamentos de proteção para profissionais que atuam na área da saúde.



Ao todo, já foram doadas cerca de 22 mil cestas, que somaram aproximadamente 555 toneladas de alimentos, distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, mais de 27 mil kits de higiene e limpeza, 6 mil kits médicos e EPIs, 11 mil máscaras faciais, quase 2 mil litros de álcool em gel e outros equipamentos, como respiradores e leitos, foram destinados à população – via Instituto Mosaic.



A entrega ocorreu de maneira simbólica na ala administrativa da Santa Casa, com assinatura do termo de doação e participação de representantes da Mosaic Fertilizantes.