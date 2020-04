Mosaic Fertilizantes faz doações em Araxá e Tapira para ajudar na prevenção e combate ao coronavírus

A Mosaic Fertilizantes está distribuindo 2.600 kits de limpeza e higiene, 1.600 cestas básicas, além de equipamentos de proteção para profissionais de saúde, em Araxá e Tapira, para a prevenção e combate ao COVID-19.

Em Araxá, o Hospital Santa Casa de Misericórdia está recebendo protetores acrílicos de rosto, óculos de segurança, botas de PVC, máscaras e álcool em gel. Outras máscaras, óculos de visão ampla, macacões e botas de PVC serão encaminhados para o Corpo de Bombeiros do município. Já o Hospital de Tapira está sendo contemplado com protetores acrílicos de rosto, máscaras, botas de PVC, óculos de segurança e álcool em gel.

Os kits com produtos de higiene e limpeza (álcool, desinfetantes, sabonetes, detergentes, água sanitária, etc) e as cestas básicas serão distribuídas por instituições e secretarias ligadas às Prefeituras para famílias em situação de vulnerabilidade social das comunidades.

De acordo com Paulo Eduardo Batista, Diretor de Performance Social da Mosaic Fertilizantes, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a cidade. “A maioria dos itens das doações serão, inclusive, comprados de pequenos negócios para ajudar a impulsionar o comércio local. Nós, como parte da comunidade, estamos empenhados em contribuir com a saúde e segurança de todos enquanto seguimos com nossa missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa”, afirma.

As doações, que começaram em abril e irão até maio, fazem parte do investimento de R$ 4,5 milhões anunciado pela empresa no Brasil.