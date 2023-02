Mosaic Fertilizantes realiza simulado e testes de sirene em Tapira

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, faz um simulado de segurança para situações de emergência e testes de sirene no entorno das barragens de Tapira (MG) em 9 de fevereiro, às 14h.

As ações atendem às estruturas BL1 e BR e contribuem para a promoção do comportamento preventivo e resiliente. A atividade será realizada com a Defesa Civil, em conformidade ao Plano de Ação de Emergência de Barragens (PAEBM), com participação comunidades Ribeirão do Inferno e Alto da Serra.

Após o acionamento da sirene, os moradores que estão próximos à Zona de Autossalvamento (ZAS) e que foram instruídos previamente deverão se dirigir ao Ponto de Encontro definido, onde equipes da Mosaic Fertilizantes e Defesa Civil aguardarão para fornecer orientações adicionais. O tempo do percurso será avaliado, e uma pesquisa sobre o simulado será realizada no local.

O treinamento é preventivo e visa garantir a segurança da população em caso de emergência, testar os recursos, rotas de fuga e pontos de encontro na (ZAS), bem como o tempo de resposta da população presente nesta área. Toda organização foi previamente alinhada com a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e demais instituições que integram o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).

Não há qualquer risco iminente. Portanto, os moradores das demais comunidades não precisam tomar qualquer providência em ambas as iniciativas.

O Complexo de Mineração de Tapira é responsável pela maior mineração de rocha fosfática do País. O processo produtivo começa com a extração do minério, atividade mecanizada e desenvolvida a céu aberto. Os concentrados produzidos na unidade são enviados ao Complexo Industrial de Uberaba para a fabricação de fertilizantes.

Sobre a Mosaic Fertilizantes

