Moto é furtada na av. Imbiara

Na noite de ontem (28), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Avenida Imbiara, bairro Vila Silveria, local em que havia ocorrido um furto. A vítima informou que trabalha como entregador e veio a estacionar sua motocicleta Honda CG modelo 150 FAN SDI, branca com vermelho, placa ESE-8330, com a chave na ignição em via pública.

A vítima entrou, por alguns minutos, no local em que trabalha para pegar entregas. Ao sair, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o veículo e possíveis autores.