Motociclista fica ferido em acidente no centro

Na tarde de ontem (21), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no cruzamento da rua Major Tito com av. Vereador João Sena, onde havia ocorrido um acidente de trânsito.

A batida envolveu um veículo Honda Fit e uma motocicleta. Segundo os condutores, a motocicleta seguia sentido bairro/centro e, ao aproximar da Rua Major Tito, o carro saiu repentinamente da rua. Mesmo o motociclista acionando a buzina, o veículo continuou a entrar na av. Vereador João Sena, não sendo possível evitar o acidente.

Segundo o condutor do veículo, um senhor de 68 anos, o acidente ocorreu devido à falta de visibilidade, pois havia alguns carros estacionados no leito da rua, além de ter a vista ofuscada pelo sol.

O motociclista caiu e reclamou de dores pelo corpo, além de apresentar escoriações. Ele foi encaminhado ao PAM. As partes entraram em acordo no local, sendo realizado o registro do fato para providências futuras.