Motociclista tenta fugir de abordagem da Polícia Militar e cai durante perseguição em Araxá

Durante patrulhamento em Araxá, a Polícia Militar abordou uma motocicleta com irregularidades após o condutor tentar fugir da fiscalização, nesta segunda-feira (30). De acordo com a corporação, os militares visualizaram uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Inicialmente, não foi possível identificar a placa de identificação do veículo, o que motivou a aproximação da equipe para realizar a abordagem.

Ao perceber a presença policial, o condutor acelerou o veículo na tentativa de evadir do local. Durante a fuga, ao acessar uma via próxima, ele perdeu o controle direcional da motocicleta, provocando a queda dos dois ocupantes.

Após a abordagem, os policiais constataram que a placa da motocicleta apresentava irregularidades, estando fixada de forma inadequada e com indícios de violação.

Apesar da queda, os ocupantes sofreram apenas escoriações leves e dispensaram atendimento médico no local.

Em consulta aos sistemas, os militares verificaram que a motocicleta estava devidamente licenciada e que o condutor possuía habilitação regular.

Questionado sobre o motivo da tentativa de fuga, o motociclista afirmou que teve receio de ser autuado por infrações de trânsito anteriores.

Como não foram constatados ilícitos penais, os envolvidos foram orientados e liberados no local. A motocicleta foi removida por um serviço credenciado para as providências administrativas cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância do respeito às normas de trânsito como forma de garantir a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.