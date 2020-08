Motorista alcoolizado atropela três pessoas na avenida Imbiara; uma das vítimas morreu no hospital

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Araxá atendeu uma ocorrência de atropelamento na avenida Imbiara ocorrido por volta das 5h10 deste sábado. Um Uno atingiu a traseira de uma Duster que estava estacionada em frente a um posto de gasolina, atingindo três pessoas. As vítimas eram ciclistas e estavam colocando suas bicicletas na Duster no momento do acidente. Elas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma das vítimas, Jeanne Aline Cordeiro, de 34 anos, sofreu politraumatismo, mas não resistiu e morreu no hospital. Uma mulher de 30 anos está internada em estado grave. A terceira vítima socorrida, um homem, sofreu escoriações e está consciente.

Segundo a Polícia Militar, foi constatado por teste do bafômetro que o condutor estava embrigado. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O autor de 35 anos teve sua CNH recolhida e o veículo apreendido.