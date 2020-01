Motorista embriagado é preso após sem envolver em acidente na praça da Matriz

Na noite de ontem (23), durante patrulhamento na área Central, a Polícia Militar deparou com um veículo Parati acidentado sobre o jardim da praça da matriz, nos fundos da igreja. Ao dialogar com o condutor de 50 anos de idade, foi observado que ele apresentava fortes sintomas de embriaguez alcoólica como hálito etílico, olhos avermelhados, fala desconexa e andar cambaleante.

No local do acidente foi avaliado que o condutor atravessou toda a praça. O veículo só parou após bater em uma árvore. Segundo o condutor, ele começou a beber cerveja as 7h e achou que aquele local era uma via.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor por dirigir sob influência de álcool, sendo o veículo removido ao pátio credenciado pelo Detran. Foi lavrado o devido auto de infração de trânsito e a CNH do condutor recolhida.