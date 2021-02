MP fala sobre atuação da Prefeitura no enfrentamento à Covid-19

“A Secretaria Municipal de Saúde está cumprindo todas as determinações e as ações desenvolvidas estão dentro de todas as exigências. Quando solicitei o Plano Vacinal, ele já estava pronto e vem cumprindo todos os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde”, afirma a promotora de Justiça curadora da Saúde, Mara Lúcia Silva Dourado.

Conforme explica a promotora, o papel do Ministério Público no enfrentamento à pandemia é fiscalizar a atuação do Poder Público, principalmente aquele que está à frente das ações de saúde, no sentido de garantir o atendimento e a assistência ao cidadão.

“Cumprindo esse papel, a promotoria vem acompanhando diuturnamente todo o trabalho desempenhado pela Secretaria de Saúde de Araxá. Nós recebemos todas as informações, dados e números e podemos afirmar, e até tranquilizar a população, que essas ações estão seguindo rigorosamente as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde”, destaca.

A promotora também chama a atenção ao frisar que o enfrentamento à Covid-19 não é responsabilidade só do administrador público ou dos profissionais de saúde, mas, sim, de todos. “O cidadão tem o mesmo papel que o gestor público. A Prefeitura de Araxá comparece dando toda a estrutura de atendimento à população, e o cidadão contribui para não disseminar o vírus à medida que ele cumpre as regras de isolamento social”, reforça.