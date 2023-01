Muita música e animação no Carnaval do projeto Tri Ciclos Espetáculos

Começa no dia 8 de fevereiro e segue até dia 17 a programação do projeto Tri Ciclo Espetáculos. Blocos de Carnaval fazendo cortejo nas ruas do Centro de Araxá e shows no estacionamento do estádio Municipal Fausto Alvim estão no cronograma. Alunos de escolas públicas de Araxá e Perdizes começam o ano letivo com apresentações teatrais. A Cia. Deu Na Telha, de Araxá, é a atração em Perdizes nos dias 8 e 9 de fevereiro com a pela “Retalhos de Histórias”. E o Grupo Maria Cutia (Belo Horizonte) retorna à Araxá apresentando a peça “Para Chicos” nos dias 14, 15 e 16 com seis apresentações.

Os foliões podem começar o feriadão de Carnaval no dia 17 de fevereiro. O bloco Magnólia (BH) inicia o cortejo carnavalesco às 19 horas, saindo em frente ao Teatro Municipal Maximiliano Rocha até o estacionamento do estádio Fausto Alvim, com repertório de Jazz no estilo Second Line, tendo como referência os cortejos de Jazz de Nova Orleans.

Já no Estádio haverá uma estrutura pronto para a sequencia da programação com mais duas atrações: 20h com o show do bloco Havayanas Usadas (BH), prometendo proporcionar uma experiência marcante com muita percussão, clássicos do axé, releituras.

E às 21h30 tem atração araxaense com o Grupo Dennissamba num repertório mesclando estilos.

Realizado pela Tri Ciclo Produções a execução do projeto Tri Ciclo Espetáculos é através da Lei Federal de Incentivo à Cultura – 10º Projeto Tri Ciclo Espetáculos, Pronac 202593 – Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura. Patrocínio: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e Bem Brasil Alimentos. Apoio: Prefeitura Municipal de Araxá e TV Integração.

“Pra nós do Tri Ciclo é uma enorme satisfação, grande alegria poder começar o ano com essas atividades culturais dentro das cidades de Araxá e Perdizes, com apoio das empresas CBMM e Bem Brasil. Estamos muito felizes em realizar essa programação, inclusive com ações conjuntas, que já acontecem na cidade, criando essa integração dentro do calendário cultural. No dia que precede o feriado trazemos blocos de Carnaval de grande renome da cidade de Belo Horizonte, além das atrações de Araxá, tudo gratuitamente. Vai ser lindo, maravilhoso!”, diz a diretora geral da Tri Ciclo Produções, Lívia Ferolla.

Estrutura

O estacionamento do Estádio Fausto Alvim foi o local escolhido para a sexta-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro. A estrutura terá tendas, praça de alimentação, área kids, além do palco para as apresentações que começam às 19h30. O trajeto com a primeira atração sairá da porta do Teatro Municipal Maximiliano Rocha (avenida Antônio Carlos, s/nº) às 19h em ponto. Seguirá a avenida Antônio Carlos, contornando a Igreja Matriz de São Domingos de Gusmão, na avenida Imbiara irá até o destino final que é o estacionamento do Estádio Fausto Alvim.

Teatro

Em Perdizes, no dia 8 de fevereiro os alunos da E. M. Lúcio dos Santos e no dia 9 os estudantes da E. M. Olinda Maria da Cunha assistem a peça “Retalhos de História” da Cia. Deu Na Telha (Araxá), que retrata de forma leve e bem humorada algumas lendas que permeiam o imaginário do povo mineiro.

Na semana seguinte os contemplados são alunos de cinco escolas de Araxá: dia 14 na E. M. José Bento e E. M. Padre João Botelho, dia 15 – E. M. Lia Salgado, e quinta-feira dia 16 – E. M. Alice Moura que recebe alunos do Cemei Dom Pixote e a E. M. Dona Gabriela.

Eles vão assistir ao espetáculo “Para Chicos” do Grupo Maria Cutia de BH, um show cênico com canções de Chico Buarque e um olhar lúdico da palhaça Begônia, que tenta ser bailarina, mas vira palhaça e entra no mundo do Circo Roliúde juntamente com sua banda animal.

Serviço

Tri Ciclo Espetáculos

Data: 8 a 17 de fevereiro de 2023

Local: Araxá e Perdizes/MG

Entrada Gratuita