Mulher é presa com pedras de crack na rua Pará

Na noite de ontem (4), durante patrulhamento pela rua Pará, bairro São Geraldo, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares perceberam alguns indivíduos em atitude suspeita, vindo uma autora a colocar algo na boca tentando engolir, porém não conseguiu. A autora, de 20 anos, foi abordada, sendo localizado em sua boca um invólucro contento 10 pedras de crack e uma pedra maior (a qual renderia cerca de 15 pedras do tamanho usualmente comercializado).

No chão, próximo da autora, foi localizada uma lâmina com resquício de droga. Diante do exposto, foi dada voz de prisão à autora pelo crime de tráfico de drogas, a qual é bastante conhecida no meio policial e possui outras passagens.

Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com o material apreendido.