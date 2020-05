Mulher é presa por embriaguez ao volante e dirigir na contramão

Na madrugada de hoje (12), a Polícia Militar prendeu uma mulher por embriaguez ao volante no Centro. Os militares foram acionados pela Central de Videomonitoramento que informou sobre um veículo Corola trafegando pela rua Mariano de Ávila na contramão de direção.

De imediato, a Polícia Militar deslocou até o local do fato e abordou o veículo transitando em sentido contrário da via. De acordo com a PM, a mulher apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ela relatou que consumiu bebida alcoólica e que faz uso de remédios controlados.

Após buscas, duas latas de cerveja foram localizadas no interior do veículo. Diante do fato, o veículo foi removido e a condutora presa em flagrante delito. A condutora se prontificou a realizar o teste do etilômetro, sendo constatada a infração de trânsito.