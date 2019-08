Mulher é presa por furto de sandálias no Centro

Na tarde de ontem (1º), a Polícia Militar foi informada via ligação pelo 190, de que uma mulher havia praticado furto em uma loja de calçados no Centro. Logo em seguida, um vídeo mostrando a ação da autora foi disponibilizado, via WhatsApp, na rede de comércios protegidos.

Imediatamente, a Polícia Militar identificou a autora como sendo T.M.C. (35 anos). Ela foi abordada em sua casa trajando as mesmas roupas em que aparece nas imagens do furto.

Inicialmente, a autora negou o furto, mas acabou confessando o delito após ver as imagens. Através das imagens é possível ver que a autora se aproveitou do descuido das funcionárias para praticar o furto.

Diante dos fatos, a autora foi presa e conduzida juntamente com o material recuperado.