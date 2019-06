Mulher é presa por furto dentro de casa lotérica

Na tarde de ontem (17), uma senhora de 58 anos compareceu em uma lotérica localizada no Centro, local em que pagar contas, porém esqueceu uma bolsinha preta com R$ 600 reais em cima do balcão.

Ao perceber que teria esquecido a bolsinha com dinheiro, a vítima procurou a Base de Segurança Comunitária da Polícia Militar localizada no Centro. De imediato, os policiais militares foram até a lotérica e constataram pelas imagens do sistema de câmeras, uma possível autora furtando a bolsinha.

Após diligências, a autora foi localizada e presa em flagrante delito juntamente com parte do dinheiro recuperado (R$ 312).

A autora A.S.A. (28 anos) disse que gastou a outra parte do dinheiro comprando roupas e calçados, além de ter jogado a bolsinha em um tambor de lixo.